学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「有給」はなんの略語？「有給」はなんの略か知っていますか？ヒントは、末尾には、お休みを表す二字熟語がつきます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「年次有給休暇」を略した言葉でした！「年次有給休暇」とは、継