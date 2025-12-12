人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。次の予定があってその場を立ち去りたいときに「そろそろ行きましょう」や、終電の時間が迫ってきたので「そろそろ帰ろうか」などと言ったりしますが、この「そろそろ行こう・帰ろう」は英語だとどのように表現する