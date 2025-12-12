かつて宿場町として栄え、現在は豊かな田園地帯が広がる熊本県・大津（おおづ）町。こののどかな町で、卑劣な事件が起きた。【写真】「園児からバレンタインチョコを...」林信彦容疑者（53）が犯行に及んだとされる幼稚園ほか発覚は昨年4月、ある少女が親に性被害を訴えたことだ。「少女はおよそ5年前、林信彦容疑者（53）が勤める幼稚園の園児でした。捜査関係者によれば、男は2019年夏頃に園内の人気がない場所で、女児に性