ブラックアクセントの特別仕様車ホンダは軽乗用車の『Nボックス・カスタム』に、特別仕様車『ブラックスタイル（BLACK STYLE）』を設定し、12月12日に発売する。【画像】精悍でリッチなスタイルのホンダNボックス・カスタム・ブラックスタイル全14枚本モデルは、上質かつ精悍なスタイルの『Nボックス・カスタム』をベースに、内外装にブラックをアクセントとしたパーツを採用し、よりスタイリッシュで洗練されたイメージとなって