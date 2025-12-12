平穏な日々が、ある日突然、音を立てて崩れていく――。仕事や家事に追われる現役世代にとって、予期せぬトラブルは精神的な動揺だけでなく、家計の基盤そのものを揺るがしかねません。しかし、忙しい日常のなかでは「まさか我が家に」という意識が先行し、具体的な危機管理は後回しにされがちです。ある夜の出来事を境に生活が一変した夫婦のケースをみていきます。「まさか女？」金曜夜のインターホン「浮気だと思いました。金曜