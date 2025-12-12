柴犬が後ろ足をそろえて座ったり、カゴに入ったりする猫のような行動を撮影した動画が、Instagramで話題を集めている。投稿したのは「にこリンボおこリンボぺこリンボ」さん（@sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo）。「ネコ科の柴犬」というタイトルで投稿された動画は240.7万回再生され、9.6万件の「いいね」を集めた。猫を飼っている知人宅に預けた後から見られるようになったという、愛犬ぺこリンボちゃんの「猫化」について