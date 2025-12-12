2025年12月12日放送、NHK『あさイチ』のプレミアムトークに北川景子さんが登場。放送中の朝ドラ『ばけばけ』での撮影秘話や二児の母として奮闘する毎日などを語ります。そこで、北川さんが『ばけばけ』について語った2025年11月6日の記事を再配信します。*****高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲