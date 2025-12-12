フジテレビ系１月期月９ドラマ「ヤンドク！」の公式インスタグラムが９日更新され、女優・橋本環奈の“包帯”オフショットが公開された。同アカウントは「包帯巻いててもかわいい湖音波（＃橋本環奈）と撮影裏でメロいと話題になった中田先生（＃向井理）の２ｓｈｏｔをお届け」と投稿。金髪の頭に包帯を巻いた姿で笑顔を見せる橋本と、白衣姿の俳優・向井理が並んだ写真をアップした。この投稿にファンからは「網かぶってて