歌手の浜崎あゆみが１０日、自身のインスタグラムを更新。笑顔で「らしさ」全開のメッセージをつづった。９日に先月の中国・上海公演に続き、来月予定していたマカオ公演も中止となったことを発表していた浜崎。笑顔の絵文字とともに、「切り替えると決めたら切り替える。考え続けても答えのない事は沢山あるから。光のさす方を向く。人生はあっちゅー間だぜ！以上！」と思いを記し、満面の笑みでピースを決める姿を公開した。