プロ野球の阪神タイガースが来年度、甲子園球場がある兵庫県西宮市と連携し、主に公立中学校の部活動を地域クラブに移す「地域展開」の支援に乗り出す。学校に代わる受け皿となる地域クラブの運営費を支出し、阪神などで活躍した元プロ選手を指導者として派遣する。阪神によると日本野球機構（ＮＰＢ）の１２球団では異例の取り組みで、２０２６年９月の活動開始を目指す。１１日、阪神と同市が記者会見で発表した。同市では２