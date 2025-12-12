2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕まで3カ月を切る中、ドジャースは日本人スター、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3投手の大会参加をめぐり“微妙な調整”を迫られているとロサンゼルス・タイムズ紙が報じている。ウインターミーティングで球団は、山本と佐々木の出場可否、そして参加を表明済みの大谷が投手としても出場するかについて、最終決定には至っていないと説明した。アンドルー・フリード