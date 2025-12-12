GoogleのGemini急成長を受けて、“コードレッド”を発動したと報じられている米OpenAI。同社は12月11日(現地時間)、大規模言語モデル(LLM)「GPT-5」シリーズのアップデート版となる「GPT-5.2」を発表した。専門的な知識作業や長時間動作するAIエージェント向けに最適化された最新のフロンティアモデルであり、ビジネス利用から科学研究まで、幅広い分野での性能向上を実現したとしている。OpenAIが公開した評価指標によると、44の