ロンドン出身のスーパーモデル、エミリー・ラタコウスキーさんが、2025年12月9日、約2885万人のフォロワーを抱える自身のインスタグラムを更新。レーシングドライバーの角田裕毅選手との2ショットを公開した。角田選手のTシャツを着た投稿が話題にラタコウスキーさんはインスタグラムで、「初めてのアブダビ！」として、アラブ首長国連邦の首都、アブダビを訪れた写真を公開。その中に、アブダビで行われた自動車レースのF1今季最