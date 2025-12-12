今日12日は全国的に昨日11日よりも気温が低くなるでしょう。北海道や東北、北陸を中心に真冬並みの寒さになりそうです。札幌は最高気温0℃未満の真冬日になるでしょう。東京や名古屋、大阪は10℃の予想で、北よりの風も強まり、昨日11日とはガラッと体感が変わるでしょう。暖かくしてお出かけください。最高気温は前日より大幅ダウン今日12日は上空に強い寒気が流れ込み、全国的に冬の冷たい空気に包まれるでしょう。最高気温は全