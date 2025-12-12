ディズニー100周年を記念して2023年に公開されたアニメ映画『ウィッシュ』が、今夜21時より『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で放送される。長い歴史を持つディズニーの記念すべき作品であるだけに、作中にはたくさんの名作オマージュが隠れている。その数はなんと100個以上と言われ、監督もすべては把握できていないほど。今回は、『ウィッシュ』に隠されたディズニー愛たっぷりなオマージュを紹介していこう。【写真】100