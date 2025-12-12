白菜を1玉買ったものの、食べきれなくてしんなりしてきた…という経験はありませんか？今回は、白菜を使い切りたいときにぴったりなレシピを8選ご紹介します。冷蔵庫でしんなりし始めた白菜も、無駄なくおいしく変身させましょう！【甘みたっぷり】簡単！ 白菜を大量消費 鶏肉のシャッキリ炒め白菜は炒めると甘みが増し、濃い味付けによく合います。こちらはしょうゆベースの和風炒め。白菜と相性の良い鶏むね肉を使うことで、あっ