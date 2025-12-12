序盤で得た大きなリードを守り、それでいて強気な麻雀で魅了した。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が12月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。今期6勝目を挙げた。【映像】太、開局直後12000点の特大加点当試合は起家から渡辺、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、BEAST X・中田花奈（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びでスタート。東1局では日向と渡辺のめくり合いが勃