宮本茉由が民放ドラマ初主演を務める『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』が、2026年1月7日よりテレビ東京の水ドラ25枠で放送されることが決定した。 参考：宮本茉由、“悪女”を経験して性格も変化？「“この人生をもっと楽しもう”と思うように」 本作は、『SNS狂の女～自己顕示欲のバケモノ～』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華が原作を担当し、『超鈍感モ