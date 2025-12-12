韓国の富川（プチョン）第一市場で11月中旬に発生したトラック事故で脳死判定を受けた20代青年が、臓器提供で3人に新しい生命を届け、永遠の眠りについた。【画像】韓国のマラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…決定的瞬間韓国臓器組織寄贈院は12月11日、「11月18日、梨花（イファ）女子大学ソウル病院で23歳のムン・ヨンインさんが脳死臓器提供で大切な命を救い、空の星となって旅立った」と明らかにした。ムンさんは、去る1