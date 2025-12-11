「半月板損傷」と聞くと、スポーツ選手やスポーツを熱心におこなう人が発症すると思われがちですが、じつは一般の人にも多くみられる疾患です。半月板損傷の治療法はいくつかあり、そのなかでも現在、「幹細胞治療」は注目を集めています。一体、どんなメリットやリスクがあるのか、「リペアセルクリニック大阪院」の岩井先生に解説していただきました。 監修医師：岩井 俊賢（リペアセルクリニック大阪院） 京