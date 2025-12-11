子どもの白血病の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「白血病の初期症状」はご存知ですか？大人・子供それぞれの初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：武田 美貴（医師） 平成6年札幌医科大学を卒業し、札幌医科大学放射線科に入局。画像診断専門医となり、読影業務に従事。その後、新たな進路を模索するた