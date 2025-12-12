田舎を活性化させるべく若者がカフェを開くも、地元からの理解を得られず失敗…。こうした話が後を絶たないが、これは田舎の閉鎖性が原因ではない。“よそ者”がやってしまいがちな、町おこし失敗の真の原因とは？※本稿は、ローカルジャーナリストの田中輝美『関係人口の時代「観光以上、定住未満」で地域とつながる』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。地方の住民たちは課題解決を望んでいるのか？若者世代が地