京都サンガF.C.は昨季の14位からジャンプアップ。曹貴裁監督が率いて５年目の今季は優勝争いを繰り広げ、クラブ史上最高の３位に入った。躍進の大功労者が、ラファエル・エリアスだ。昨夏から紫のユニホームを身にまとう26歳のブラジル人FWは、J１で２位タイの18ゴールを挙げ、ベストイレブン入りを果たした。来日から１年半。頼もしさを増すサンガのエースは、母国の真裏のリーグにかなりアジャストしている。12月11日に行