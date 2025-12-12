どのレジも大混雑の地獄の時間帯に、面倒な手続きが必要な「ポイント」支払いを頼まれてしまった…【漫画】本編を読む育児や接客のドタバタ体験をコミカルに描くしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、スーパーのレジでアルバイトをしていた頃の忘れがたい“噂のお客様”との攻防を綴ったエッセイ漫画を紹介する。投稿では「わかる」「こういう人いる！」と反響が相次ぎ、接客経験者の共感を一気にさらった。■「えっ、この列で