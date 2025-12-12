冬の全国大会に初出場する中学生のバスケットボールチーム。 堅守速攻を武器に全国での活躍を誓います。 【NIB news every. 2025年11月20日放送より】 リバウンドからすぐさま攻撃へ。堅守速攻が持ち味です。 中学生のバスケットボールチーム『KOGAKURA VICTORY』。 おととし4月に創設されました。 長崎市の小ヶ倉中学校を中心に諫早市や雲仙市など、14の中学校の42人が所属す