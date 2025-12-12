タレントで作家の室井佑月（55）が12日までに、自身のXを更新。8日に緊急手術を行うことを伝えていたが「ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。今、頭、動いてない」「ほんのちょっとだけど、驚き〜！」と記した。【画像】緊急手術の室井佑月、夫の言動に憤り「もう離婚して下さい」また、夫・米山隆一氏が手術の成功を伝えた投稿を引用する形で「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えても