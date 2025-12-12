テレビ東京は12日、水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』(2026年1月7日スタート毎週水曜深1：00〜)を放送すると発表した。主演を俳優の宮本茉由が務める。【画像】原作『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』書影『SNS狂の女〜自己顕示欲のバケモノ〜』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華氏が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません@COMIC』