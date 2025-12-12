俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（後9：30）の最終話が、きょう12日に放送されるのに先立って、あらすじと場面カットが公開された。【場面カット】一体何を考えているのか…不安そうに向井を見つめる益山（倉科カナ）原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくな