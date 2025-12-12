“お昼寝系”を称する2人組音楽ユニット「Suupeas」が、海外で注目を集めている。12日に東京・渋谷のSHIBUYAFOWSで開催する定期ライブ「SING寝具SING〜忘寝会2025〜」に先駆け、本紙のインタビューで活動への思いを語った。Suupeasは、ボーカルのひなぷ（26）と、DJ・ギターのはるぽん（23）の2人組。2017年から4人組ガールズバンド「たけやま3.5」で活動していたが、2024年に解散後は、お昼系音楽ユニット・Suupeasと