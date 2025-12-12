今年デビュー40周年を迎えた歌手の久保田利伸（63）がフジテレビの深夜アニメ枠「+Ultra」（水曜深夜24・45〜25・15）で放送中の「Let’s Play クエストだらけのマイライフ」で初めてアニメ作品に出演することが12日に発表された。「Let’s Play…」は北米で人気のWebコミックが原作で、累計閲覧数は9億回以上、全世界の購読者数は680万人を突破。米ロサンゼルスを舞台に、ゲームクリエイターを夢見る恋愛経験ゼロの主人公、サ