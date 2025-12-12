男子日本代表のドキュメンタリー映画『GRIT ーバレーボール男子日本代表 栄光への始発点ー』のナレーションがtimeleszの原嘉孝さんに決まった。 本作は2025年5月の代表招集から、6月のバレーボールネーションズリーグ2025、そして9月に行われた2025世界バレーまで、シーズンを通して2025年の男子日本代表に完全密着した内容で、2026年1月9日（金）