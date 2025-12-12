1991年の第2弾「雨夜酒」が50万枚の大ヒットを記録し、年末の第33回日本レコード大賞で「美空ひばり賞」をいただきました。年が明けた92年1月は五木ひろしさんの新橋演舞場公演に2日からゲスト出演させてもらっていました。6日の午前10時ごろ、楽屋で準備をしていると、劇場事務所に父から電話が入りました。「何ということをしてくれたんだ」と父。「何があったの？」と聞き返しても、すぐに事情がのみ込めませんでした。藤あ