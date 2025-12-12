国の天然記念物「アユモドキ」など６００匹を超える淡水魚が１０月、岡山市東区の瓜生川で死んでいるのが見つかった。市の調査でも原因はわからず、地域で保護活動などを行っている「岡山淡水魚研究会」のメンバーらが困惑している。同会副会長の男性（８２）によると、同会のメンバーらが１０月２１日、瓜生川でアユモドキ７４匹を含む計６５３匹が死んでいるのを発見した。連絡を受けた市が同日、近くの水域の２か所で水質