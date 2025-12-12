◇欧州カンファレンスリーグ1次リーグ第5節マインツ1ー1レフポズナン（2025年12月11日ポズナン）欧州カンファレンスリーグ（ECL）1次リーグ第5戦が11日に行われ、マインツ（ドイツ）のMF川崎颯太が敵地レフボズナン（ポーランド）戦で移籍後初ゴール。味方の負傷により0ー0の前半26分から途中出場すると、わずか2分で先制弾。1ー1の引き分けに終わったが、フル出場したMF佐野海舟とともに勝ち点1獲得に貢献した。試合はM