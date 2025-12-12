俳優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)の最終回がきょう12日に放送される。このたび、8月のクランクインから約4カ月にわたって撮影に挑んだキャスト陣が笑顔でクランクアップを迎え、共演者やスタッフへの感謝と本作への思いを語った。『フェイクマミー』キャスト陣がクランクアップ波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海