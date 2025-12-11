アウディ ジャパンは、プレミアムコンパクト「Audi A3」シリーズの限定モデル「A3 Sportback urban style edition」を発表した。 同モデルは、人気のオプションパッケージを標準装備しながら、戦略的な価格設定として499万円（税込）を実現。マトリクスLEDヘッドライトやナビパッケージ、スポーツシートなどを備え、スタイルと快適性を両立した仕様となる。全3色、合計500台限定で全国の正規ディ&#