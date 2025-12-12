女優の宮本茉由（３０）が、来年１月７日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（水曜・深夜１時）で主演を務めることが１１日、分かった。ドラマ初主演となる。結婚２年目ながら、夫とのセックスレスに悩む主婦（宮本）ら男女４人の秘密の関係と、予測不能な“愛と裏切り”の心理戦を描く。宮本は、２０１５年にモデルとして芸能界入りし、クールビューティーなルックスと、悪女役などもこ