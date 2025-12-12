元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈のプライベートショットが話題になっている。１２日までにインスタグラムで「おす！村重！」と書き始め、私服姿をアップ。ピンクのシャツにデニムを合わせたコーディネートを披露。「仕事終わりにジムやらピラティスやら行きたい所が沢山あるので肩が引きちぎれるくらいの荷物をもって出勤！最近はお尻のトレーニングを頑張ってるのでほぼ蜂！行きつけの焼肉屋さんで仲良いおばちゃんに何回