材料や作り方にこだわった「ちょっと贅沢なスープ」が続々登場し人気になっています。一体なぜ？【写真を見る】「贅沢スープ」なぜ人気？バリスタ“ふわふわ仕立て”や5時間煮込みの“透明スープ”【THE TIME,】 具材ゴロゴロ「満足感◎」スープカフェ『ベリーベリースープ田町駅前店』（東京・港区）で、みなさんが食べているのは、スープ・ご飯・サラダだけのセット。「具がすごくゴロゴロ入っているのでお腹いっぱいになる