メッツがわずか2週間半の間に、ピート・アロンソ、エドウィン・ディアス、ブランドン・ニモという人気選手3人を相次いで失ったことについて、AP通信は「ファンにとって強烈な打撃で、フロントへの怒りが渦巻いている」と報じた。球団は大規模な再構築に動いており、オーナーのスティーブ・コーエン氏とデービッド・スターンズ編成本部長は、いま地元で激しい逆風にさらされている。1年前、両者はFA最大の目玉フアン・ソトをM