アメリカ・ホワイトハウスの報道官は11日、日中関係の緊張をめぐり「アメリカは日本との強固な同盟関係を維持しつつ、中国とも良好な協力関係を築くべき」と述べ、中国への批判を避けました。レビット報道官は記者会見で、「トランプ大統領は日本の高市首相と中国の習近平国家主席ともに良好な関係を築いている」と語った上で、日中両国との協力関係を重視する姿勢を強調しました。レビット報道官：アメリカは日本と強固な同盟を維