スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名シーン「忘れられないあの投球」第５回日本ハム・大谷翔平CSファイナル第５戦（2016年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第５回では、漫画家の想像さえも超える大谷翔平が日本ハム時代に、自身最速となる165キ