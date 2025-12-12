韓国発の注目コスメブランド「JAVIN DE SEOUL（ジャビンドソウル）」が、ついに全国のアインズ＆トルペ90店舗で店頭販売を開始しました。これまでオンライン中心だった人気ブランドが、実際に手に取って試せるようになり、質感や発色をその場で確認できるのはうれしいポイント♡豊富なカラーバリエーションと、マルチに使える実力派のフォーミュラは、メイク好きの女性たちからも注目を集めています。話題