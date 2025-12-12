現地12月11日開催の欧州カンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第５節で、佐野海舟と川粼颯太を擁するドイツのマインツが、ポーランド王者のレフ・ポズナンと敵地で対戦している。佐野が先発したこの試合で先制ゴールを挙げたのが、シルバン・ヴィドマーの負傷により、26分から右ウイングバックで緊急出場した川粼だった。 投入からわずか２分後の28分、左サイドからのクロスに飛び込み、GKと交錯しな