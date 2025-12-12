1歳の子どもでも食べられる工夫とは？ 静岡生まれの逸品を紹介する「しずおか産」。2週間後はクリスマス。今回は、アレルギーがあっても楽しむことができるクリスマスケーキを紹介します。クリームたっぷりでクリスマスムードが漂うデコレーション。中身は、ふわふわ生地のシフォンケーキなんです。 【写真を見る】米粉や豆乳を使ってケーキを作る様子 静岡県菊川市にある洋菓子店「