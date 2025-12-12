●きょう12日(金)は午後ほど晴れ間 日中の気温上昇は鈍く夜は一気に底冷えに●あす13日(土)は朝の底冷え厳しい 天気は再び下り坂で夜は本降り●あさって14日(日)は冬型気圧配置 体に堪える寒さ継続&日本海側は時雨模様も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝にかけて日本海には寒気の流れ込みに伴うすじ状の雲が多くなってきました。県内も日本海側ほど、その雲がしっかり広がっています。 きょう12日(金)は、その寒気の雲が、もう