ロシアはウクライナ東部ドネツク州の要衝のひとつを制圧したと発表しました。ロシア軍のゲラシモフ軍参謀総長は11日、プーチン大統領にドネツク州北部シベルシクを制圧したと報告し、中核都市スラビャンスク方面への進軍ルートが開けたと説明しました。これを受けプーチン氏は「ドンバス全体の解放と平和に向けた大きな一歩だ」と述べ、前線の兵士らに対して「新年を前に国へ素晴らしい贈り物を届けてくれた」と戦果をたたえました