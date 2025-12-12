【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６４６・２６ドル高の４万８７０４・０１ドルとなり、１１月１２日につけた最高値を１か月ぶりに更新した。値上がりは２営業日連続で、一時７００ドル近く上昇し、取引時間中の最高値も更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による前日の利下げが投資家の安心感につながり、利下げの恩恵を受けるとされる消費関連などの銘柄