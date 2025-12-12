ガンバ大阪は11日、マルセル・サンツコーチ、岡井孝憲アシスタントコーチ兼通訳、志水和司通訳が今季限りで契約満了となり、退任することが決まったと発表した。G大阪は今季限りでダニエル・ポヤトス監督が退任。11日のAFCチャンピオンズリーグ2のラチャブリー戦(◯2-0)で今季最終戦を終え、コーチ陣とスペイン語の通訳陣もチームを離れることが決まった。