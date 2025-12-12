篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、大澄賢也・竹財輝之助・梶原叶渚をはじめ、遠山俊也・柾木玲弥・越村友一・山下容莉枝・山田明郷の出演が決定！本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに